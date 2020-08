Psg, Al-Khelaifi: «Ci meritiamo la finale di Champions League» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai media francesi dopo la conquista della finale di Champions Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai media francesi dopo la conquista della finale di Champions League. «È una serata magnifica e storica per il club. I giocatori hanno fatto una partita perfetta stasera. Sono molto orgoglioso dei giocatori e dello staff. Abbiamo fatto una grande partita. È un sogno, ma deve continuare. Non vogliamo fermarci qui. Ci meritiamo questo trofeo. Siamo molto vicini al raggiungimento del nostro obiettivo, ce lo meritiamo So che i giocatori daranno il massimo in finale: i tifosi sono molto importanti per noi; non sono qui con ... Leggi su calcionews24

