Provoca volontariamente una serie di gravi incidenti a Berlino, "matrice islamista" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ha Provocato volontariamente una serie di gravi incidenti sull’Autostrada federale 100 nei dintorni di Berlino. Le dichiarazioni rese dall’uomo, che è stato fermato dalla polizia tedesca, fanno pensare alla Procura della capitale a “un atto compiuto per motivi religiosi” e quindi a una matrice islamista. Si contano sei feriti, di cui tre versano in condizioni gravi.Stando a quanto afferma la polizia, dopo la sequenza di incidenti Provocati intenzionalmente, l’uomo è uscito dalla sua macchina, posizionandovi sopra una grossa scatola e dichiarando che essa aveva un contenuto “pericoloso”. A quel punto gli agenti hanno sopraffatto e arrestato il ... Leggi su huffingtonpost

Provoca incidenti stradali in Germania urlando “Allah Akbar”

Un uomo ha provocato diversi incidenti su un’autostrada in Germania che attraversa Berlino, ferendo 6 persone, di cui 3 gravemente. Si tratta di un attacco di “matrice islamista”. E’ un “islamista” l’ ...

