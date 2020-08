Proroga: pignoramenti, cartelle esattoriali e versamenti, la rottamazione anche? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le novità del decreto Agosto prevedono che tutti i versamenti fiscali, i piani di rateizzazione e i vari controlli spostai al 15 ottobre 2020. Restano invariate le rate di pagamento della rottamazione ter e saldo e stralcio al 10 dicembre 2020. Di seguito la tabella con le scadenze Prorogate al 10 dicembre e quelle spostate al 15 ottobre previste dal Fisco. rottamazione ter e saldo e stralcio: termine invariato Le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio non pagate nel 2020 si potranno pagare entro e non oltre il 10 dicembre. Non è ammessa la tolleranza dei cinque giorni. Se le rate non vengono pagate entro il 10 dicembre 2020 si perde l’agevolazione e le somme già corrisponde sono considerate come acconto sull’intero debito con aggravio di interessi e sanzioni. ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Proroga: pignoramenti, cartelle esattoriali e versamenti, la rottamazione anche? -