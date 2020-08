PRIMA PAGINA - Tuttosport e le parole di Moratti: "Juve, ti prendiamo!" (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Juve, ti prendiamo!" dice Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, riferendosi alla crescita del club nerazzurro, ora in finale di Europa League. In basso le ultime sul Torino e sulla Champions, col Psg PRIMA finalista. Leggi su tuttonapoli

SusannaCeccardi : ?? Stamani in prima pagina su La Verità Mario Giordano mi intervista a tutto campo. Andate in edicola ??… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI 'M5S e Pd insieme in Puglia e Marche' (Continua su - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Così nooo! Torna Zhang, nasce la nuova Inter “Dybala deve restare” Tutte l… - UnoNemoNessuno : RT @LaNotiziaTweet: ?? Buongiorno, ecco la nostra prima pagina di oggi #LaNotizia - annamariavasile : RT @LaNotiziaTweet: ?? Buongiorno, ecco la nostra prima pagina di oggi #LaNotizia -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it Regionali Marche 2020: chi è Gian Mario Mercorelli, candidato del Movimento 5 Stelle

Regionali Marche 2020: nel mese di settembre, gli elettori della Regione dovranno scegliere il successore di Luca Ceriscioli, il Governatore marchigiano uscente. Il consigliere comunale di Tolentino G ...

18 agosto 1950: settant'anni fa, l'ultima pagina di diario scritta a Torino da Cesare Pavese

Un incontro folgorante, quello con l'autore del diario, a partire dalla prima pagina datata il 6 ottobre 1935, durante il confino a Brancaleone Calabro, dove Pavese ammette di aver scritto alcune ...

Regionali Marche 2020: nel mese di settembre, gli elettori della Regione dovranno scegliere il successore di Luca Ceriscioli, il Governatore marchigiano uscente. Il consigliere comunale di Tolentino G ...Un incontro folgorante, quello con l'autore del diario, a partire dalla prima pagina datata il 6 ottobre 1935, durante il confino a Brancaleone Calabro, dove Pavese ammette di aver scritto alcune ...