Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali nel weekend, il bollettino fino al 25 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 24 agosto 2020. Domani al Nord annuvolamenti sparsi su alpi e prealpi con associati isolati rovesci nelle ore centrali della giornata; sul resto del settentrione cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti mattutini sul resto della Liguria. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità ovunque, al più localmente più consistente al mattino sull’alta Toscana. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo debole instabilita’ diurna sui rilievi appenninici e momentanei annuvolamenti mattutini lungo le coste calabresi. Temperature: minime in diminuzione su Puglia, Basilicata ... Leggi su meteoweb.eu

