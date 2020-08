Positivi al Coronavirus nel Cagliari: ritiro sospeso (Di mercoledì 19 agosto 2020) ritiro del Cagliari sospeso in queste ore: dopo il neo acquisto Desposov, trovati altri due Positivi al Coronavirus. Non si fermano i casi di Positività nel calcio: dopo quanto sta avvenendo nella Premier League, con 14 Positivi in un giorno, e il caso di Mirante e dei due Primavera della Roma, gli ultimi Positivi arrivano … Leggi su viagginews

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 15.360 • Deceduti: 35.412 (+7, +0,02%) • Dimessi/… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - genovesergio76 : Eurosport : Cagliari, 3 positivi al Coronavirus: rimandato il ritiro previsto per giovedì 20 agosto - - flowersiall : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore -