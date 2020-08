Pompei, Possagno, Firenze: i turisti che mettono a rischio l’arte (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel codice penale c’è un articolo dedicato. È il 733 e punisce per il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. È quello che è successo alla gipsoteca di Possagno, dove alcune settimane fa un turista ha rotto una statua di Canova appoggiandosi per un selfie, ed è anche il caso di Pompei, dove, nel giorno di Ferragosto, una turista è salita sul tetto delle Terme negli scavi archeologici. Pompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di nottePompei illuminata di notte Leggi su vanityfair

È quello che è successo alla gipsoteca di Possagno, dove alcune settimane fa un turista ha rotto una statua di Canova appoggiandosi per un selfie, ed è anche il caso di Pompei, dove, nel giorno di ...

Giorgia Meloni: «Una legge a difesa dell’arte, fino a 8 anni per i vandali»

Se fosse entrata in vigore il turista austriaco che a Possagno in provincia di Treviso ... storico o artistico nazionale. LEGGI ANCHE Pompei, turista sul tetto delle Terme per un selfie L’introduzione ...

