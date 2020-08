Pomezia, ritorno tra i banchi di scuola in sicurezza: ecco i lavori alla ‘Trilussa’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) Garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti. Con questi obiettivi nel mese di agosto i plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica saranno oggetto di lavori di adeguamento, in linea con le normative anti-Covid. Intervento di adeguamento degli spazi della scuola primaria “Trilussa” e recupero spazi didattici per la scuola materna di via Turati – Circolo didattico “Trilussa” Via Matteotti ecco gli interventi di manutenzione straordinaria: • messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche per tutti gli accessi all’Istituto scolastico disponibili e dei relativi percorsi (2 accessi di via Matteotti e 1 accesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Si aggiorna la situazione sul fronte contagi da coronavirus a Pomezia: un nuovo caso è stato registrato nella giornata di ieri, martedì 18 agosto. A darne comunicazione ufficiale l’Amministrazione con ...

Un nuovo caso di coronavirus a Pomezia: la conferma da parte dell’Amministrazione comunale. Positivo un ragazzo appena rientrato da un viaggio in Grecia; da quanto comunicato al momento il giovane si ...

