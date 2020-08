Pomezia, botte da orbi in strada con tanto di lancio di oggetti: il filmato finisce in rete [GUARDA] (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ stato pubblicato ieri sera dalla nota pagina Welcome to Favelas un video che mostra la rissa tra quattro persone andata in scena a Pomezia, in Via Federico Fellini. L’episodio è stato filmato dai residenti della zona e postato in rete: nel video si sentono urla e grida oltre che a spintoni – una persona finisce anche a terra – e perfino il lancio di oggetti. Il tutto in pieno giorno. Pomezia, botte da orbi in strada con tanto di lancio di oggetti: il filmato finisce in rete GUARDA su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

