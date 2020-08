Polmonite da Covid, ventenne ricoverata a Roma: era stata anche al Billionaire (Di mercoledì 19 agosto 2020) E' stata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma, con una Polmonite da Covid, una ventenne Romana. La giovane era stata per una settimana in Sardegna, dove aveva frequentato con le amiche famosi ... Leggi su globalist

E' stata ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma, con una polmonite da Covid, una ventenne romana. La giovane era stata per una settimana in Sardegna, dove aveva frequentato con le amiche famosi l ...