Politici con il bonus, in Alto Adige l’Svp sceglie la linea morbida: Schuler resta assessore. Pure il leader dell’opposizione rimane al suo posto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il direttivo della Svp sceglie la linea morbida per i suoi 3 consiglieri provinciali che in Alto Adige hanno chiesto il bonus Covid da 600 euro. Arnold Schuler viene invitato a dimettersi dalla carica di vicepresidente della Giunta e viene sospeso da tutti gli incarichi di partito per un anno, ma resta assessore all’Agricoltura e al Turismo. Il consigliere Helmut Tauber – che i 600 euro li ha anche ottenuti – viene invitato a dimettersi dall’incarico di presidente della terza commissione e dall’incarico di membro di presidenza del Consiglio regionale, così come viene sospeso da tutti gli incarichi di partito per un anno. Graziato invece il consigliere Gert Lanz. Tutti e tre conservano il loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Politici con Politici con il bonus, in Alto Adige l’Svp sceglie la linea morbida: Schuler resta assessore Il Fatto Quotidiano SECONDA EDIZIONE DELLA SCUOLA DI MILANO SU BENESSERE E SOSTENIBILITÀ DELLE CITTÀ

Con la Scuola di Milano ci rivolgiamo ai formatori e ai decisori ... dottorandi e rappresentanti di organizzazioni e associazioni che si occupano di politiche territoriali. La Scuola sarà avviata ...

Regionali, Crimi: "Alleanze con Pd valore aggiunto ma no a forzature"

Ma va fatto solo dove ci sono le condizioni". Lo afferma ad 'Affariitaliani.it' Vito Crimi, capo politico M5S, dopo il rinnovato appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a trovare ...

