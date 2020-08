Polistena. Meccanico morto schiacciato nel porto di Gioia Tauro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un operaio originario di Polistena è morto mentre effettuava la manutenzione di uno dei bus che trasportano i lavoratori all’interno dell’area del terminal container nel porto di Gioia Tauro. Si tratta di un Meccanico che opera per una ditta esterna al porto. È rimasto schiacciato durante una manovra di un altro bus. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, si unisce alla famiglia Zito in questo particolare momento tragico. Nel manifestare profondo dolore, a nome dell’intera comunità portuale, il ... Leggi su laprimapagina

