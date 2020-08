Pokimane spiega perchè tiene la sua vita privata fuori da Twitch: “Non lo faccio per le donazioni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La vita privata di Imane “Pokimane” Anys è stata spesso un argomento controverso e dibattuto nella community di Twitch. Molte persone sostengono che la canadese, famosissima per i suoi streaming live su Twitch (anche tra i giocatori esports, ndr), stia cercando di tenere la sua vita privata “nascosta” per ottenere in questo modo più donazioni. Anys non ha mai fatto troppa chiarezza sulla sua “private life”, mantenendo sempre un certo riserbo. In un video pubblicato ieri, martedì 18 agosto, la streamer si è scusata più volte per la condotta tenuta in passato, aggiungendo alcuni suggerimenti che riguardano i suoi contenuti futuri. “Sette anni fa, quando ho scelto di diventare una streamer, ... Leggi su esports247

