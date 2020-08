Placido Domingo alla Reggia di Caserta il 22 Agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Grande Musica alla Reggia di Caserta: dopo oltre vent’anni, Placido Domingo, uno dei più grandi tenori al mondo, torna in Campania per la rassegna ‘Un’Estate da Re’ con il ‘Galà di Placido Domingo’. Sabato 22 Agosto alle ore 21, nella location d’eccezione di Piazza Carlo di Borbone con la facciata del palazzo Vanvitelliano a fare da sfondo, potremo assistere ad un concerto attesissimo, che propone arie e duetti dal repertorio di Opera e Zarzuela, con autori da Verdi a Giordano, a Giménez, Moreno-Torroba, Serrano e Sorozábal. Domingo è in scena con Saioa Hernández, tra i più apprezzati soprani della lirica internazionale. Sul podio Jordi ... Leggi su sbircialanotizia

