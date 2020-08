Pisciotta, brucia la collina della stazione: in azione anche il canadair (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi sulla collina che sovrasta la linea ferroviaria, a pochi passi dalla stazione di Pisciotta. Distruggendo ettari di Macchia Mediterranea. Subito sono stati allertati i soccorsi; sul posto sono giunti tempestivamente la Squadra Antincendio della Comunità Montana Lambro e Mingardo e la Protezione Civile. Al momento, sono in corso le operazioni di spegnimento. In azione anche un canadair. Se l’incendio dovesse avvicinarsi alla linea ferroviaria, il transito dei treni sarebbe sospeso. (Immagine di repertorio). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

