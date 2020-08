Pinocchio: Netflix svela il cast del film di Guillermo del Toro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Guillermo del Toro riporterà sugli schermi la storia di Pinocchio e Netflix ha annunciato il cast del progetto che comprende anche Tilda Swinton e Cate Blanchett. Pinocchio sarà il nuovo film realizzato in stop-motion da Guillermo del Toro e online è stato condiviso il cast del progetto che comprende star del calibo di Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett e John Turturro. Il tweet pubblicato online anticipa inoltre qualche dettaglio della trama del lungometraggio. La nuova versione di Pinocchio sarà ambientata durante l'ascesa del fascismo nell'Italia guidata da Mussolini e sarà un musical diretto da Guillermo del Toro e Mark ... Leggi su movieplayer

