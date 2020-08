Perché continuare a vietare al famigliare la visita al paziente in ospedale? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Meglio tenere aperte le discoteche o rientrare a scuola a settembre? La pandemia quotidiana ci regala quesiti shakespeariani contemporanei privi di logica che sottintendono, nascondendole, sostanziose difficoltà organizzative dello Stato a gestire la paura di una seconda ondata. Non ci sono spazi, aule in più, non arriveranno i banchi promessi, i docenti non sanno se copriranno i vuoti, i protocolli anti covid-19 per l’ingresso in classe dell’alunno sono vaghi, infarciti d’interpretazioni. Chiaro che il difetto sta nel manico. Nell’organizzazione. Il rischio è di tornare alle lezioni online. Con un aggravio preoccupante sul fronte educativo, di una generazione di giovani, la mancanza di valore della comunità, dello stare insieme, della socializzazione, assente, caratteristiche ben più determinanti sulla formazione degli alunni ... Leggi su huffingtonpost

