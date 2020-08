Paura a Berlino, grida “Allah Akbar” seminando terrore in autostrada. Per le autorità è un “atto islamista” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Paura in Germania. Torna l’incubo del terrore islamista. Un uomo ha provocato infatti diversi incidenti sull’autostrada A100, arteria che attraversa la città di Berlino. Secondo quanto reso noto dalle autorità, l’uomo, iracheno di 30 anni, ha gridato “Allah Akbar” e cominciato a speronare altre auto, minacciando di avere un’arma. Si è fermato abbandonando la sua macchina dopo un frontale con una motocicletta, poi è stato arrestato. Nei tre incidenti che l’attentatore ha causato, sono rimaste ferite 6 persone. Tre si trovano in gravi condizioni. Berlino, “attacco islamista” Gli inquirenti parlano di un attacco di “matrice islamista”. Per le autorità, che hanno vagliato varie ... Leggi su secoloditalia

