Patto della Concordia firmato da McLaren, Ferrari e Williams (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo pattp della Concordia firmato ieri da McLaren, Williams e Ferrari: entrerà in vigore il prossimo anno e durerà fino alla fine del 2025. Il Concorde Agreement è il contratto che suddivide i ricavi commerciali della serie di corse automobilistiche, inclusi i diritti di media e di sponsorizzazione, insieme alla specifica dei regolamenti tecnici. Tutte le squadre ricevono un pagamento fisso ogni anno, con pagamenti aggiuntivi legati al loro piazzamento finale nel campionato costruttori. Patto della Concordia, il futuro della F1 Patto della Concordia firmato Ieri è stato il primo giorno in ... Leggi su sport.periodicodaily

