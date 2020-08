Pasquale Sansone nella Wfsa, la Federazione mondiale degli anestesisti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Pasquale Sansone, professore in Anestesia, Rianimazione e Medicina del dolore al Dipartimento di Salute della donna, e di Chirurgia Generale Specialistica presso l’Università Luigi Vanvitelli di Napoli diventa membro dell’Obstetrics Committee presso la World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFfsa) , assieme ad un altro italiano, Gianluca Russo (dirigente medico di Anestesia, Rianimazione, Responsabile di Medicina del Dolore presso l’Asst di Lodi). Le nomine sono state formalizzate nei giorni scorsi da Jannicke Mellin-Olsen (presidente della Wfsa) e Adrian Gelb (segretario della Federazione) con una comunicazione inviata sia ai diretti interessati che alla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva – Siaarti, di cui i due esperti italiani ... Leggi su ildenaro

