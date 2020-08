Parla Greta: «Molte vite e mezzi di sussistenza sono andati persi, e questo è solo l'inizio» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Domani l'attivista svedese e altri studenti che hanno condiviso la sua causa incontreranno la cancelliera tedesca Merkel Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Parla Greta: «Molte vite e mezzi di sussistenza sono andati persi, e questo è solo l'inizio» #gretathunberg #clima… - 74_greta : @GiovanniToti @Corriere Perfetto! Allora aspettiamo di avere le terapie intensive piene e poi chiudiamo tutto.... m… - thejario : @ArancioNer0 Basta censurare i dati sensibili. Tieni nome cognome e foto. Poi TE LO RIPETO: Chi parla di denunce e… - mariavenera2 : RT @Cosmodelafuente: #Venezuela La narco-dittatura di #Maduro continua a distruggere l'ambiente e non gliene frega niente. Nessuno ne parla… - about_greta : RT @gvldenlouiss: nella mia tl nessuno ne parla perciò faccio io. Midnight ha raggiunto i 50 milioni di streams, sono cosí orgogliosa di li… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Greta

“In questi ultimi due anni il mondo ha emesso anche oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo. Molte vite e mezzi di sussistenza sono and ...Dopo aver incantato con il look balneare mini-me in coordinato con la figlia Greta, di recente è tornata ... un vero e proprio must quando si parla di eleganza, a prescindere dalla stagione ...