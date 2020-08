Papa Francesco: 'Il vaccino Covid sia per tutti, non per i ricchi' (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione, non sia universale per tutti". Così il ... Leggi su tg.la7

