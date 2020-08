Palummella candidato con Forza Italia? «Devo pensarci, ho stima anche per De Luca» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dalla balaustra in Curva B al consiglio regionale, passando per una carriera di giornalista televisivo. Gennaro Montuori, alias Palummella – storico capo degli ultras napoletani ai tempi di Ferlaino – potrebbe essere candidato da Forza Italia al consiglio regionale campano. Lo ha scritto ieri Repubblica che oggi torna sul tema. Ieri c’è stato l’incontro con Fulvio Martusciello. Palummella dice: «Ho parlato con Fulvio e il suo gruppo, Devo rifletterci ancora, mi sono preso 24 ore di tempo per decidere se candidarmi. Voglio essere sicuro dell’appoggio del partito. La politica non tanto mi piace, la mia passione come tutti sanno è il Napoli. Sono un simpatizzante del centrodestra anche se ho stima per De ... Leggi su ilnapolista

napolista : Palummella candidato con Forza Italia? «Devo pensarci, ho stima anche per De Luca» L’ex capo ultras ai tempi di Fer… -

Ultime Notizie dalla rete : Palummella candidato Regionali Campania 2020, Forza Italia candida Palummella: «Ma non sarò come una... Il Mattino Regionali Campania 2020, scontro sui candidati: torna il massone Peluso, Sica dalla Lega a Renzi

Leader carismatici, simboli di partito, liste civiche, ma alla fine quando si corre in elezioni locali come quelle Regionali a fare la differenza il più delle volte sono i singoli candidati, quei cosi ...

Regionali Campania 2020, Forza Italia candida Palummella: «Ma non sarò come una figurina Panini»

«Devo pensarci e ponderare bene questa scelta, già in passato mi sono state offerte candidature e non ho mai accettato ma stavolta, a 62 anni, forse è arrivato il momento giusto. Devo solo capire se c ...

Leader carismatici, simboli di partito, liste civiche, ma alla fine quando si corre in elezioni locali come quelle Regionali a fare la differenza il più delle volte sono i singoli candidati, quei cosi ...«Devo pensarci e ponderare bene questa scelta, già in passato mi sono state offerte candidature e non ho mai accettato ma stavolta, a 62 anni, forse è arrivato il momento giusto. Devo solo capire se c ...