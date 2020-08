Pallavolo – Europeo U18 maschile: ufficializzato il calendario dell’Italia, esordio il 5 settembre con la Finlandia (Di mercoledì 19 agosto 2020) È stato ufficializzato il calendario del Campionato Under 18 maschile, in programma dal 5 al 13 settembre a Marsicovetere (Potenza) e Lecce. Alla rassegna continentale prenderanno parte gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, che nella prima fase saranno impegnati a Marsicovetere (Pool I) contro: Finlandia 5/9, Turchia 6/9, Belgio 7/9, Bulgaria 9/9 e Slovacchia 10/9. La Pool II, invece, si svolgerà a Lecce dove scenderanno in campo: Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia e Polonia. Al termine della fase a gironi la città salentina ospiterà le gare che assegneranno le medaglie, mentre a Marsicovetere si giocheranno i match validi per il 5°-8° posto. IL calendario Pool I (Marsicovetere, ... Leggi su sportfair

Per gli azzurrini di Fanizza esordio il 5 settembre contro la Finlandia. Nei giorni seguenti l'Italia affronterà la Turchia 6/9, il Belgio 7/9, la Bulgaria 9/9 e la Slovacchia 10/9 ...

