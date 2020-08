Pallanuoto. Alla Canottieri Napoli arriva lo slovacco Maros Tkac (Di mercoledì 19 agosto 2020) PAllanuoto. La Canottieri Napoli è riuscita ad ingaggiare per la prossima stagione agonistica l’attaccante slovacco Maros Tkac. Prende sempre più forma la formazione della Canottieri Napoli che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di A/2. Dopo l’acquisto del portiere Gianluca Cappuccio, il ritorno di Alessandro Bernaudo e la conferma di buona parte della rosa … Leggi su 2anews

Cinque mesi e mezzo dopo lo stop – era il 9 marzo – la Pro Recco si ritrova per una nuova stagione sportiva. Venerdì 21 agosto i biancocelesti partiranno da Genova alla volta della Sardegna dove reste ...Ai campionati italiani assoluti open in svolgimento a Piombino seconda giornata di gare con le mezzofondo di 2.5 km. In campo femminile il successo è andato alla russa Kirpichnikova che ha coperto la ...