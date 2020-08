Palermo, va in scena il Boscaglia-Day: “Tifosi spaziali, ecco perché ho scelto il club rosa. Contratto, modulo e calciomercato…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) tps titleBoscaglia/tps titleLa conferenza stampa integrale di presentazione Roberto Boscaglia, nuovo allenatore del Palermo.Dopo mesi di ricerca il binomio dirigenziale composto dall'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini ha scelto di affidare la panchina del Palermo a Roberto Boscaglia. Tecnico vincente e dalla grande esperienza, il tecnico originario di Gela si è recentemente liberato dal Contratto che lo legava alla Virtus Entella, per poi firmare un biennale con il club rosanero: l'obiettivo è quello di creare una squadra competitiva con un progetto al lungo termine, provando a raggiungere quantomeno i playoff di Serie C per ... Leggi su mediagol

Il Carabiniere che ha visto i resti ossei: "Un dono di Dio". Trovati dei vestiti: "Sono di Gioele"

È una scena straziante quella emersa tra i cespugli della collina di Caronia, a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo e alcune centinaia di metri dal traliccio dove è stato rintracciato il c ...

Favignana, cucciolo di delfino ucciso dalla plastica

La madre, raccontano alcuni turisti che hanno assistito alla scena straziante, è rimasta nella baia per diversi giorni in attesa che il suo cucciolo rinvenisse. "Quest’estate -lamentano alcuni ...

