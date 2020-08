Palermo, Laneri: “Girone C di fuoco. Valente? Ottimo colpo, ma non capisco una cosa” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonello Laneri presenza l'ultimo colpo di mercato del Palermo.L'ex direttore sportivo del Siracusa conosce bene le qualità di Nicola Valente, attaccante approdato a parametro zero al club di Viale del Fante. Un innesto d'esperienza, dato che ha già militato in Serie C prima con la maglia azzurra, poi con quella della Sambenedettese e, infine, con quella della Carrarese, società da cui è rimasto quest'estate svincolato. Avventure che, tuttavia, non gli hanno mai regalato il salto di categoria."È una grande soddisfazione, ma soprattutto - spiega Laneri - perché il Palermo con lui ha fatto veramente un Ottimo colpo. Tranne il centravanti, può fare ... Leggi su mediagol

