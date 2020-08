Palermo, Boscaglia si presenta: oggi il tecnico rosanero in conferenza stampa (Di mercoledì 19 agosto 2020) oggi è il giorno di Roberto Boscaglia.Il coach originario di Gela è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Lo ha reso noto lo stesso club di viale del Fante che, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato che nella giornata di domani, alle ore 12, presso Stadio "Renzo Barbera", il nuovo tecnico "a cui è stata affidata la guida della Prima Squadra" verrà presentato alla stampa.Il coach ex Trapani, che di recente ha risolto il contratto che lo legava alla Virtus Entella, sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta. Leggi su mediagol

