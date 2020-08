Pagamenti alle imprese, solo Sicilia e Calabria meno puntuali della Campania. Maglia nera a Caserta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Avellino, all’80° posto in Italia, è la città campana più puntuale per Pagamenti da parte delle imprese (il 25,4% a scadenza), mentre Caserta, 99°, è la meno virtuosa con il 20,8% in ritardo di oltre trenta giorni e solamente il 18,3% puntuali. È quanto emerge dallo Studio Pagamenti, aggiornato ai primi sei mesi del 2020, realizzato da Cribis, società del gruppo CRIF specializzata nella business information. Al secondo posto in regione si posiziona Benevento (81° in Italia con il 24% di Pagamenti alla scadenza e il 17,2% in grave ritardo) seguita da Salerno che ha perso 8 posizioni tra il primo e secondo trimestre scendendo al 90° posto in Italia. Napoli è 93° con il 20,7% di ... Leggi su ildenaro

Corriere : Italiani sedotti da pagamenti elettronici Solo 1 su 10 tornerebbe alle banconote - pietro_busacca : RT @f_chinellato: Tetto massimo alle pensioni. Per chi riceve aiuti si introduce un nuovo metodo di controllo dell'ISEE, con controlli incr… - GavagaiPanofsky : @VegStalin @Mr_PincoPallino @riconoscibile Il digitale è un settore strategico, pensa alle infrastrutture dei pagam… - venetoricerche : I #pagamentielettronici piacciono agli #italiani: solo uno su dieci tornerebbe alle banconote.… - f_chinellato : Tetto massimo alle pensioni. Per chi riceve aiuti si introduce un nuovo metodo di controllo dell'ISEE, con controll… -