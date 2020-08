Orrore nel caso Viviana Parisi: dopo il busto trovata anche la testa del bimbo e gli indumenti,”forse di Gioele” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarà necessario l’esame del Dna per avere la conferma definitiva che i resti ossei trovati a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo appartengano effettivamente al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso sedici giorni fa insieme alla madre, Viviana Parisi, 43 anni, poi trovata morta ai piedi di un traliccio dal quale sarebbe caduta in circostanze ancora da chiarire. I resti del piccolo sarebbero stati straziati dagli animali selvatici che li avrebbero trascinati all’interno di una fitta radura, tra la boscaglia che circonda la zona, a circa 700 metri di distanza dal traliccio ai piedi del quale e’ stato scoperto il cadavere della donna. I familiari del bimbo – il padre Daniele Mondello che si e’ recato sul luogo del ritrovamento insieme alla ... Leggi su meteoweb.eu

sobieski_iii : RT @lucabattanta: @AlbertoBagnai @alfonsoliguor11 Sono felice Professore di vedere che c'è chi ha provato lo stesso orrore nel vedere usato… - KwisatzHaderac0 : RT @lucabattanta: @AlbertoBagnai @alfonsoliguor11 Sono felice Professore di vedere che c'è chi ha provato lo stesso orrore nel vedere usato… - stefaniabenemio : RT @lucabattanta: @AlbertoBagnai @alfonsoliguor11 Sono felice Professore di vedere che c'è chi ha provato lo stesso orrore nel vedere usato… - HiltonEmpresses : RT @VanityFairIt: L'ereditiera ha deciso di raccontare la verità sul proprio passato in un documentario speciale, al debutto su Youtube. Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore nel

Meteo Web

Lividi sul volto, sul collo e al torace. Quando Evan, un bimbo di appena 21 mesi, è giunto al pronto soccorso di Modica lunedì sera era già in fin di vita. Il suo cuore aveva smesso di battere e sul c ...Il dittatore nordcoreano Kim Jon-un vieta i cani da compagnia, i proprietari lo maledicono e lanciano l'allarme: "Finiranno nei piatti". Kim Jong-un ha ordinato la confisca dei cani da compagnia in qu ...