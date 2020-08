Oroscopo 19 agosto 2020: nuove opportunità per diversi segni, per altri meglio essere cauti (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Oroscopo del 19 agosto esorta alcuni segni ad essere un po’ più audaci in campo lavorativo. altri, invece, farebbero bene a ponderare con attenzione le prossime mosse Previsioni da Ariete a Vergine Ariete. Oggi vi sentite forti e sicuri di voi. Nel lavoro sarete particolarmente brillanti, pertanto, è il momento di approfittare per avanzare pretese. Non vi lascerete condizionare facilmente dal giudizio degli altri e sarete alquanto indipendenti. In amore avete grande possibilità di cominciare un’intrigante storia. Toro. In questo momento la vostra unica necessità è quella di recuperare un po’ di tranquillità. Avete trascorso dei giorni parecchio impegnativi e questo vi sta rendendo particolarmente fiacchi. Nel lavoro ... Leggi su kontrokultura

