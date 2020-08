Orlando Bloom impaziente di vedere la nuova serie su Il Signore degli Anelli: le dichiarazioni dell’attore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Orlando Bloom, interprete di Legolas nella famosa trilogia, ha fatto sapere la sua opinione sulla serie in produzione. Ecco che cosa ha svelato l’attore Orlando Bloom fan della nuova serie: ‘La vedrò da vero fan con i popcorn’ La saga de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit ha avuto un grandissimo successo al cinema e molti fan hanno sperato da sempre di rivedere le avventure della Terra di Mezzo. Dopo le due trilogie dirette da Peter Jackson i fan hanno ricevuto una grande sorpresa: presto arriverà la serie tv basata sui celebri romanzi di J. R. R. Tolkien. Ovviamente alcuni attori del cast originale hanno dato la loro opinione sul nuovo progetto. Uno ... Leggi su kontrokultura

