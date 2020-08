“Ora ce l’hanno i carabinieri”. Viviana Parisi e Gioele, trovato pezzo del seggiolino del bimbo. Era vicino al traliccio (Di mercoledì 19 agosto 2020) È emerso un altro terribile dettaglio riguardo la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio: l’aggancio che assicura il seggiolino per bambini al sedile dell’auto è stato trovato a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale è stato scoperto il corpo senza vita di Viviana da un inviato della trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto. Come sappiamo, il programma tv, condotto da Federica Sciarelli, alla morte della donna, una dj di Torino trapiantata in Sicilia, e alla scomparsa del figlio di 4 anni Gioele ha dedicato uno speciale. Non è stato accertato se l’aggancio fosse del seggiolino dell’auto di Viviana. L’oggetto è stato consegnato ai ... Leggi su caffeinamagazine

