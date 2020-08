"Onward-Oltre la magia", al cinema il nuovo film Disney-Pixar - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Serena Nannelli In un mondo che ha perso il suo alone magico, due elfi affrontano un viaggio in equilibrio tra umorismo ed emozioni, destinato a far sognare i bambini e riflettere gli adulti "Onward - Oltre la magia" arriva finalmente nelle sale dopo essere stato rimandato lo scorso marzo a causa della pandemia. Diciamo subito che il nuovo film targato Disney Pixar non ha i tratti folgoranti di un titolo d'animazione destinato a diventare un nuovo classico come "Coco", per intenderci e citare il più recente. Siamo comunque di fronte alla degna occasione affinché il grande pubblico delle famiglie torni al cinema. I temi toccanti ed edificanti, il piglio divertente e la consueta perfezione tecnica cui la casa di ... Leggi su ilgiornale

