Olanda, i preconvocati per Polonia e Italia: presenti Hateboer, De Roon e De Vrij (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si avvicinano i primi impegni internazionali per le Nazionali. La Federcalcio olandese ha diramato la lista dei preconvocati per le gare di Nations League contro Polonia e Italia, rispettivamente in programma il 4 e il 7 settembre. Al posto di Ronald Koeman, nuovo allenatore blaugrana, ci sarà il suo assistete Dwight Lodeweges. Tra i convocati presenti gli ‘Italiani’ de Vrij, Hateboer e de Roon. I convocati: Portieri: Bizot, Cillessen, Krul, Zoet Difensori: Aké, Blind, Van Dijk, Dumfries, Hateboer, Schuurs, Tete, Veltman, De Vrij, Wijndal Centrocampisti: Van de Beek, Fer, F. De Jong, Koopmeiners, Propper, De Roon, Strootman, Vilhena, Wijnaldum Attaccanti: Babel, Berwijn, Boadu, ... Leggi su sportface

