Oggi è il giorno della Luna nera: ecco cosa significa (e perché non c’è da eccitarsi troppo) (Di mercoledì 19 agosto 2020) (foto: Redlio Designs/Getty Images)Se lasciamo da parte tarocchi, cartomanzia, astrologia e serie tv, la Luna nera del 19 agosto 2020 (come peraltro tutte le altre Lune nere) si auto-definisce: è una Luna che appare completamente buia nel cielo, ossia in sostanza che non si vede. A renderla speciale è una coincidenza con il calendario che si verifica solo una volta ogni 33 mesi, ma gettando uno sguardo al cielo notturno tutto ciò che possiamo sperare di vedere sono stelle, Pianeti e magari qualche sciame di meteore. La doppia definizione di Luna nera L’espressione Luna nera ha un’origine popolare e non scientifica, ed è diventata celebre soprattutto grazie ai social. La locuzione indica anzitutto una fase di novilunio, o di ... Leggi su wired

