Oggi a Roma la comunità palestinese contro l’accordo Emirati-Israele (Di mercoledì 19 agosto 2020) A una settimana dall’annuncio della pace tra Emirati arabi ed Israele, i palestinesi della capitale protestano. L’appuntamento è per Oggi, dalle 11 alle 12, in Piazza della Croce Rossa 3 a Roma: la Comunità palestinese di Roma e del Lazio sarà Oggi di fronte all’ambasciata di Abu Dhabi per «denunciare, condannare, rifiutare ed esprimere rabbia nei confronti della firma dell’accordo cosiddetto di pace», «un tradimento, l’ennesimo coltello nella schiena della giusta causa del popolo palestinese, una dichiarazione di guerra per … Continua L'articolo Oggi a Roma la comunità palestinese contro l’accordo ... Leggi su ilmanifesto

SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - virginiaraggi : .@matteosalvinimi chiacchierone. Blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l'acqua potabile ad… - CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - FedericaCarpin3 : RT @GuidediRoma: Oggi sul @ilmessaggeroit si parla con @Isa_Ruggiero delle visite con le guide AGTAR: itinerari per i residenti e italiani… - urmysomethingLT : Esattamente oggi, nel 1937, Will e Lewis sono a Roma.. Si stanno baciando nel buio,sotto un palazzo, un arco, una… -