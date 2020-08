Obbligo mascherina dalle 18 alle 6: ecco le sanzioni per chi non la indossa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per contenere la crescita dei casi di coronavirus nel nostro Paese, il governo ha introdotto l’Obbligo di indossare la mascherina nelle fasce serali e notturne, più precisamente dalle ore 18 alle ore 6. Obbligo mascherina e molti italiani si sono già indignati, altri l’hanno presa a ridere affermando che la mascherina allontana i vampiri, oppure che il virus attacca solo di notte. In realtà, dietro l’Obbligo di indossare la mascherina nella fascia oraria 18-6 c’è la ferma intenzione di frenare i possibili contagi che possono avvenire durante i locali della movida, in luoghi pubblici (piazze e slarghi) e in tutti quei posti dove si ... Leggi su termometropolitico

matteosalvinimi : #Salvini: L’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6? Ma che senso sanitario ha??? Alle 17.30 mascherina no e alle… - robersperanza : Nuova ordinanza: 1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e… - Rinaldi_euro : Nell’essesima ordinanza vi è obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalle 18.00 alle 06.00! Non è che Speran… - m_dazzi : @Boboj29 La mascherina in luoghi chiusi o dove il distanziamento non è possibile mi pare un gesto di educazione e r… - joe_catanza : RT @LaTataBlu: In vigore da domani #17agosto Obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi a rischio assembramento dalle 18 alle 6 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherina Dai lungomari ai parchi, ecco dove è obbligatoria la mascherina all’aperto e cosa rischia chi non l’indossa Il Sole 24 ORE Riapertura delle discoteche, il Tar respinge le richieste dei gestori

È un no quello del Tar alla riapertura delle discoteche. È stata respinta infatti la richiesta di sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in te ...

Trani, dove si indossa la mascherina? Ecco la speciale cartina "Le vie della Covid"

Una cartina geografica "speciale" quella creata da un nostro concittadino che ha avuto l'idea di segnare di rosso tutte le strade di Trani dove vige l'obbligo di indossare la mascherina. Ricordiamo, ...

È un no quello del Tar alla riapertura delle discoteche. È stata respinta infatti la richiesta di sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in te ...Una cartina geografica "speciale" quella creata da un nostro concittadino che ha avuto l'idea di segnare di rosso tutte le strade di Trani dove vige l'obbligo di indossare la mascherina. Ricordiamo, ...