“Non possiamo rischiare la vita” Coronavirus | Fabio Fazio non si trattiene | il presentatore ne ha per tutti

"Capisco che le scelte su questo tema siano difficili e molte non condivisibili, sicuramente andavano aiutate le categorie che dovevano essere aiutate ed evitare che si aprissero attività dove l'assembramento è inevitabile". E' quanto dice Fabio Fazio in un video pubblicato su Twitter in merito alla decisione del Governo di chiudere le discoteche. "Molte decisioni sono discutibili e io sono in disaccordo su quasi tutto – sottolinea – però visto che la situazione è così proteggiamoci da soli, con la mascherina, con il distanziamento sociale ed evitando di mettere a rischio noi stessi". "Le scene di questi giorni – prosegue Fazio -soprattutto dai luoghi di villeggiatura, al mare in particolare, nelle spiagge della Puglia, della Sardegna ma ...

