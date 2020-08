"Non autorizzo..." La mega bufala sul Covid a scuola infetta i social e il Ministero smentisce (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il rientro a scuola si trasforma una pericolosa fake news e il MIUR smentisce: "Nessun alunno sospettato di avere il Covid-19 sarà tolto alla tutela dei genitori". Bimbi per strada anziché a scuola? Tutto falso. Vorremmo dire che il caldo agostano dà alla testa, che l'incertezza quotidiana imposta dalla pandemia da Coronavirus stia stressando le persone, ma la mancanza di buon senso e la capacità di discernimento esistevano anche prima. A sfornare l'ultima succulenta bufala sono Facebook e chat WhatsApp, zone grigie dove l'inverosimile diventa verità, mondi paralleli dove l'incredibile è certificato acriticamente come sicuro. T Tramite la solita virtuale catena di Sant'Antonio, si viene a sapere da una mamma pancina, una di quelle laureate ... Leggi su iltempo

LaStampa : “Non autorizzo”, la bufala sulla scuola che intasa i social network e imbarazza i genitori - 9Roby11 : RT @DaliaDaliaanfo: NON AUTORIZZO MIO FIGLIO CON SINTOMI COVID A ESSERE PRELEVATO. PUÒ TORNARE A CASA CON IL BANCO. - Tractor220510 : RT @Nicolabrunialti: Non autorizzo nessuno a misurare la febbre ai mie figli, a metterli in isolamento e riportarmeli a casa. Anche perché… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Non autorizzo...' #Covid_19 e #scuola La mega bufala 'infetta' le mamme e il Miur smentisce - eterea_naive : RT @Letargo6: 'IL 14 SETTEMBRE 2020 NON AUTORIZZO ASSOLUTAMENTE NESSUNO AD ISOLARE E FAR INDOSSARE MASCHERINE PERICOLOSE PER LA SALUTE AI M… -

«Il governo non ha mai autorizzato l'apertura delle discoteche». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Fatto quotidiano. «Abbiamo sempre ritenuto impensabile - h ...

Google ha inviato una serie di richieste per l'approvazione del governo per sperimentare trasmissioni WiFi a 6GHz in diversi Stati degli USA: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, ...

