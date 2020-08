No del Tar alla riapertura delle discoteche, il capo dei gestori: «È incentivo alle feste abusive: abbiamo già centinaia di video» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Restano in vigore i divieti per le discoteche e i locali da ballo per contenere i contagi di Coronavirus, dopo la decisione del Tar del Lazio che ha respinto la richiesta di sospensione cautelare proposta dal Silb-Fipe, l’associazione di categoria dei gestori delle discoteche. Per il momento quindi continua a essere valida l’ordinanza del 16 agosto scorso del ministero della Salute con la quale erano state introdotte le misure urgenti per la gestione dell’epidemia. Il prossimo 9 settembre è stata fissata l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso, due giorni dopo la scadenza dell’ordinanza ministeriale. Dura la reazione dei gestori delle discoteche, con Maurizio Pasca, presidente del Silb-Filp, che ... Leggi su open.online

