No al taglio dei parlamentari. La casta all’ultima trincea. Forza Italia si spacca sul referendum di settembre E pure le Sardine si schierano contro la riforma (Di mercoledì 19 agosto 2020) A unirsi al coro nelle ultime ore sono state anche le Sardine. Tutti le ricordiamo: nuove, innovative, giovani. E dunque cosa hanno deciso di fare in merito al referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari? Semplice: voteranno no. Le ragioni le hanno spiegate in un lungo post su Facebook: “Parlare del referendum fa paura, ma non possiamo tacere“, è stato l’esordio. E questo perché, secondo loro, si tratta di una riforma “demagogica e dannosa”. E questo perché “tagliando il numero dei parlamentari si mettono in discussione le fondamenta della democrazia parlamentare, con la sua capacità di esprimere il pluralismo e la complessità della società”. Secondo le ... Leggi su lanotiziagiornale

