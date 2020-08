Niente Tour de France per Froome e Thomas, sacrificati sull’altare della rivoluzione Ineos (Di mercoledì 19 agosto 2020) Niente Tour de France per Froome e Thomas Quanto sia crudele come sport il ciclismo ce l’ha mostrato sabato scorso il Giro di Lombardia con il golden boy fiammingo Remco Evenepoel, grande favorito della vigilia, che, oltre alla corsa, ha rischiato di perdere anche la vita. Oggi, invece, arriva una notizia che ci ricorda che non esiste carità neanche per chi ha dominato la corsa più importante del mondo, segnando un’epoca. La Ineos – Grenadier, l’erede della inossidabile corazzata Sky, ha annunciato la sua formazione per l’imminente Tour de France che partirà da Nizza sabato 29 agosto 2020. Nei piani originari dello squadrone di Sir David Brailsford, tre dei quattro ... Leggi su tpi

cyclingpro : Chris Froome niente Tour, farà la Vuelta. Thomas sarà la punta Ineos al Giro d’Italia - atominobipbip : Clamoroso al team Ineos: niente Tour per Froome e Thomas - stefanorizzato : Una rivoluzione - stefanorizzato : RT @RaiSport: Il 4 volte vincitore della Grande Boucle non farà parte del team #Ineos #ciclismo #ToueDeFrance #Froome Leggi la notizia?? h… - pasesp79 : RT @Gazzetta_it: Clamoroso #Ineos: niente #Tour per #Froome e #Thomas. Ok #Bernal e #Carapaz -