Neymar, arriva la beffa? Può saltare la finale di Champions per violazione protocollo anti Coronavirus (Di mercoledì 19 agosto 2020) Neppure il tempo di esultare per la finale di Champions League ottenuta dopo la vittoria sul Lipsia, che in casa Paris Saint-Germain è tempo di polemiche. Infatti, protagonista di un episodio che potrebbe essere decisivo per l'ultimo atto del torneo, è Neymar. L'asso brasiliano richia di saltare la partitissima di domenica. Il motivo? La violazione del protocollo anti Coronavirus.Neymar: scambio maglia "sconsigliato"caption id="attachment 1008963" align="alignnone" width="696" Neymar (screenshot The Sun)/captionDa quanto afferma il Sun, ma anche altri media e utenti sui social, non è passato inosservato il comportamento "normale" se non fosse appunto per il particolare periodo relativo alla pandemia ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Neymar, arriva la beffa? Può saltare la finale di Champions per violazione protocollo anti Coronavirus -… - Eu_Sou_O_Hacker : RT @CorSport: Incredibile #Neymar: arriva allo stadio con una cassa e la musica a tutto volume ?? - CorSport : Incredibile #Neymar: arriva allo stadio con una cassa e la musica a tutto volume ?? - ValNap1926 : @enzogoku69 Se e dico se, Neymar realizzasse l'80% delle occasioni che si autocostruisce... sarebbe il primo al mon… - alexdeluca24 : @la4stella arriva con quello di pogba e neymar ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar arriva Incredibile Neymar: arriva allo stadio con una cassa e la musica a tutto volume Corriere dello Sport.it Lipsia-PSG 0-3: al Da Luz non c’è storia, francesi in finale di Champions League

Semifinale a senso unico a Lisbona: Di Maria segna e regala due assist, il Lipsia non è quasi mai pericoloso. PSG in finale. Il PSG è in finale di Champions League, per la prima volta nella propria st ...

Champions League: Lipsia ko, il Psg va in finale

Un minuto dopo gol annullato alla squadra di Tuchel. Incredibile svarione del portiere del Lipsia che calcia addosso al corpo di Neymar, la palla arriva a Mbappé che insacca da due passi a porta vuota ...

Semifinale a senso unico a Lisbona: Di Maria segna e regala due assist, il Lipsia non è quasi mai pericoloso. PSG in finale. Il PSG è in finale di Champions League, per la prima volta nella propria st ...Un minuto dopo gol annullato alla squadra di Tuchel. Incredibile svarione del portiere del Lipsia che calcia addosso al corpo di Neymar, la palla arriva a Mbappé che insacca da due passi a porta vuota ...