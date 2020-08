NextGeneration, Ventre: Dai ragazzi un nuovo tipo di economia (Di mercoledì 19 agosto 2020) di Francesco Bellofatto New media, digital farming e banca del futuro sono i primi temi di confronto della sesta edizione di NextGeneration, rassegna sull’arte di innovare e sull’imprenditoria a dimensione di giovani, realizzata da Giffoni Innovation Hub, in programma fino al 29 agosto nella cittadina dei Picentini, capitale internazionale del cinema per ragazzi. Le prime sfide lanciate dal DreamTeam di NextGeneration – il gruppo di 15 ragazzi impegnati in una full immersion sugli scenari futuribili – ed i primi partner dell’evento sono estremamente verticali su temi quali le tecnologie, l’open innovation e la sostenibilità: apre la serie di confronti Bayer, sul digital farming in un contesto che vede la Terra subire enormi cambiamenti; seguita da BPER Banca, con la banca del ... Leggi su ildenaro

