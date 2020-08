Netflix sperimenta la riproduzione casuale per non perdere tempo a cercare il titolo desiderato (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'azienda sta testando una funzione che offre film, serie tv e documentari in linea con i propri gusti: basta spingere il pulsante Shuffle Play e godersi lo spettacolo Una riproduzione casuale di contenuti in linea con le preferenze dello spettatore per velocizzare la scelta del titolo da vedere ed evitare di perdere tempo a scorrere titoli in preda all'indecisione. Si tratta dell'ultima mossa di Netflix, che sta testando Shuffle Play e da qualche tempo compare … Leggi su it.mashable

MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Stanchi di scorrere per ore il catalogo di #Netflix alla ricerca del prossimo contenuto da guardare? Arriva la soluzione:… - comingsoonit : Stanchi di scorrere per ore il catalogo di #Netflix alla ricerca del prossimo contenuto da guardare? Arriva la solu… - infoitscienza : Netflix sperimenta la riproduzione casuale - elisadalbosco : RT @Primaonline: #19agosto Pillole sul digitale a cura di @ReputationMngr - Netflix sperimenta la funzione 'Shuffle Play' - Primaonline : #19agosto Pillole sul digitale a cura di @ReputationMngr - Netflix sperimenta la funzione 'Shuffle Play' -