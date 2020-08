NBA: Toronto porta la serie sul 2-0, battuti di nuovo i Brooklyn Nets (Di mercoledì 19 agosto 2020) Altra vittoria per i Toronto Raptors nella serie contro i Brooklyn Nets. I canadesi battono la franchigia di New York con il punteggio di 104-99 in gara 2 del primo turno di Playoff NBA 2020. Partono meglio i Nets, che chiudono con un +4 il primo quarto e arrivano a metà gara ancora in vantaggio di 3 punti. La rimonta dei Raptors arriva nella seconda parte di casa, in particolare nell’ultimo quarto che si chiude con un parziale di 30-19. Fondamentali per Toronto i 24 punti messi a referto da Fred VanVleet e Norman Powell, mentre sono 21 i punti di Klyle Lowry. Leggi su sportface

