NBA Playoffs, sorprendono Portland e Orlando: bene Heat e Rockets (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tornano i Playoffs NBA con grandi sorprese come la vittoria di Portland sui Lakers o il successo dei Magic sui Bucks. Vittorie anche per Rockets e Heat. E’ tempo di NBA Playoffs dopo quella che è stata la stagione regolare più strana di sempre. Infatti a causa Coronavirus la stagione è stata sospesa per ben … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoffs Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Playoff NBA: Danilo Gallinari segna 29 punti, ma OKC perde con Houston. VIDEO

Il n°8 dei Thunder eguaglia il suo massimo in carriera ai playoff, segnando 29 punti in una gara da 9/17 al tiro in 33 minuti, chiusa come miglior realizzatore per OKC. Un contributo che non ...

Playoff NBA, è sfida tra LeBron James e Carmelo Anthony: "Se fosse venuto ai Lakers..."

da quando entrambi scelti al Draft del 2003 hanno letteralmente cambiato le sorti e il corso dell’intera NBA. LeBron James e Carmelo Anthony torneranno così a sfidarsi in una serie playoff ...

