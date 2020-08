NBA – Marco Belinelli saluta gli Spurs, l’azzurro torna in Italia da free agent? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Termina l’avventura di Marco Belinelli agli Spurs: il cestista Italiano non è più un giocatore della squadra di San Antonio e presto potrebbe tornare in Italia da free agent. Il 34enne di San Giovanni in Persiceto ha infatti sempre dichiarato di voler concludere la sua carriera in Italia e potrebbe tornare ad indossare una casacca Italiana già dalla prossima stagione. In tantissimi sognano di avere Belinelli in squadra, prima fra tutti Milano, allenata proprio da un ex coach di Belinelli, Messina, ma anche la Virtus Bologna. Entrambe le squadre, però, hanno terminato il loro budget a disposizione e chiuso i roster, inoltre ... Leggi su sportfair

Libero: nell'NBA si dice free agent, ha 34 anni ed è alla finestra ad attendere notizie. Si chiama, lo avrete capito, Marco Belinelli e qui cominciano le suggestioni perché una prima ipotesi ...

