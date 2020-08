NBA, le immagini dell’aggressione al GM dei Toronto Raptors dopo le Finals 2019 (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Masai Ujiri, il più alto dirigente dei Toronto Raptors, voleva accedere al campo, dopo la sirena che ha decretato nel silenzio della Oracle Arena la vittoria del titolo da parte della franchigia canadese lo scorso anno. Ma un agente di polizia glielo ha impedito, nonostante si fosse identificato e avesse provato a far vedere il badge. Addirittura spingendolo più volte e strattonandolo. Finché poi lo stesso Ujiri non si è scagliato contro il poliziotto che non gli permetteva di passare. Se ne sono dette tante in proposito, dall’aggressione a chiaro sfondo razziale alle colpe di Ujiri, accusato di aver provocato la rissa. In rete è stato diffuso il VIDEO di una body-cam indossata dal poliziotto in questione e le immagini lasciano poco spazio ... Leggi su ilnapolista

rprat75 : @Funky5710 LeBron li ha riportati sotto di peso. Poi ci sarebbe da capire come gli arbitri NBA siano capaci di sbag… - infoitcultura : NBA, le prime immagini di LeBron in maglia 'Tune Squad' per il nuovo 'Space Jam'. VIDEO - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: NBA, le prime immagini di LeBron in maglia 'Tune Squad' per il nuovo 'Space Jam'. VIDEO - Reverendo_80 : RT @SkySportNBA: NBA, le prime immagini di LeBron in maglia 'Tune Squad' per il nuovo 'Space Jam'. VIDEO - GIUSPEDU : RT @SkySportNBA: NBA, le prime immagini di LeBron in maglia 'Tune Squad' per il nuovo 'Space Jam'. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : NBA immagini NBA, Boston Celtics: Gordon Hayward, caviglia destra ko: fuori 4 settimane Sky Sport NBA, Masai Ujiri e l’aggressione subita alle Finals 2019: pubblicato un nuovo video

Il GM dei Raptors ha pubblicato, attraverso i suoi legali, un nuovo video che racconta l'aggressione subita durante la festa a Oakland per il titolo NBA 2019 di Toronto: un agente non ha permesso iniz ...

NBA - Maglia celebrativa Kobe: i Lakers potrebbero indossarla nei playoff

e i Los Angeles Lakers hanno fatto sapere che avrebbero intenzione di indossare la sua maglia Black Mamba se supereranno il primo round dei playoff NBA . L'immagine che Vanessa, 38 anni, ha condiviso ...

Il GM dei Raptors ha pubblicato, attraverso i suoi legali, un nuovo video che racconta l'aggressione subita durante la festa a Oakland per il titolo NBA 2019 di Toronto: un agente non ha permesso iniz ...e i Los Angeles Lakers hanno fatto sapere che avrebbero intenzione di indossare la sua maglia Black Mamba se supereranno il primo round dei playoff NBA . L'immagine che Vanessa, 38 anni, ha condiviso ...